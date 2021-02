Man op de vlucht na homejacking in Brasschaat, politie zet helikopter en speurhonden in

Voor sommige bewoners van de Olympialaan in Essen was het even schrikken toen ze plots een politieagent met hond door hun tuin zagen wandelen. "Ik zat aan mijn computer te werken tot ik plots de speurhond en zijn begeleider in mijn tuin zag", zegt een bewoonster. "Omdat ik al een BIN-oproep had gekregen waarbij werd gemeld dat men op zoek was naar een 50-jarige verdachte en omdat er ook al een helikopter boven ons huis cirkelde, was de link snel gelegd. Hopelijk wordt de dader snel gevat."