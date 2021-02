Miguel Wiels over vertrek van Klaasje bij K3: “In het begin namen we haar op in ons gezin”

Toen Klaasje in 2015 de wedstrijd "K3 zoekt K3" won, werd ze van de ene op de andere dag in de Vlaamse showbizzwereld gedropt. Al vanaf het prille begin had ze een sterke vriendschapsband met Wiels. “Ze sliep een tijdje in hotels in Mechelen en Antwerpen. Wanneer we klaar waren in de studio, om 11 uur 's avonds, kon ik het niet over mijn hart krijgen om ze naar zo'n hotel te zien verdwijnen. We hebben haar toen een beetje opgevangen in ons gezin.”