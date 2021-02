Mogen dieren nu buiten in de kou staan of niet? Natuurhulpcentrum: "Het kan, met droge beschutting en voer"

Een van de klassiekers die vasthangt aan vrieskou zijn klachten over paarden die buiten in de wei blijven staan. Ook het Natuurhulpcentrum krijgt daar veel vragen rond. "We hebben heel wat ongeruste mensen aan de telefoon. Ook hier is de vraag om welk soort paard het gaat. Heb je een Arabische volbloed of een boerenknol? Dat is een belangrijk onderscheid, want een boerenknol kan bijvoorbeeld ettelijke graden kouder verdragen. Je paard moet sowieso een droge plek, zoals een stal, hebben. Paarden kiezen zélf of ze daar dan in gaan staan, en dat is niet altijd het geval." Dat beaamt paardenliefhebber -en eigenaar Patrick Roelands uit Borgloon. "Paarden hebben een speciale vacht, die isolerend werkt. Ze kunnen dus heel wat sneeuw en kou aan. Sommige paarden verdragen tot -20 graden."