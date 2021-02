Zijn burgemeester en schepen van Moorslede al gevaccineerd? "Neen" volgens hen, "ja" zeggen getuigen

De oppositie wil duidelijkheid. "Wij hebben daarom een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad van 25 februari geplaatst. Die gemeenteraad zal achter gesloten deuren zijn. Daar gaan we duidelijkheid eisen. Concreet gaan we de vraag stellen dat de burgemeester en schepenen met hun identiteitskaart inloggen op het platform van de Vlaamse overheid. Daar kun je zien of iemand al gevaccineerd is of niet. De leden van de oppositie zijn ook bereid om dat te doen. Door elkaars scherm te delen, kunnen we dan meteen zien wie al is gevaccineerd en wie nog niet. Leden die behoren tot één van de categorieën die voorrang hebben op het vaccin, worden uiteraard vrijgesteld."