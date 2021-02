Twitteraccounts van Ben Weyts en Wim De Vilder een tijdlang gehackt

Gisteren tweette Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) een wel heel vreemd bericht: "I love acid (niet de drug)". Of de minister gedronken had, vroeg iemand zich af. Maar het was niet Weyts zelf, want hij was de controle over zijn account kwijt. Ook journaalanker Wim De Vilder kon niet in zijn account. Wat bleek? Beide accounts werden gehackt.