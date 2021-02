Norbertijnenpaters in Abdij van Park vieren 900e verjaardag

In het dialoogmuseum PARCUM gaat op 4 mei ook de expo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ open. Organisator Wouter Jaspers: "Je krijgt er een originele inkijk in het abdijleven en de geschiedenis van 900 jaar norbertijnen. De tentoonstelling brengt bovendien verborgen stukken uit de rijke collecties van de Brabantse abdijen en andere nationale en internationale verzamelingen. Tegelijk werpt de expo een blik naar de toekomst waarin abdijen blijven inspireren als plekken van religie, zingeving en dialoog." PARCUM zoekt via crowdfunding nog geld om de tentoonstelling interactief te maken. Wie doneert krijgt een "abdij-reward" als beloning. De expo loopt tot 1 augustus.