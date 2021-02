"Ik ben geen kat, ik ben hier echt": advocaat uit Texas gaat de wereld rond na Zoom-ongelukje in virtuele zitting

Op de beelden is te horen hoe de rechter (die zelf niet te zien is) advocaat Rod Ponton erop wijst dat hij verschenen is als een kat. Hij legt uit dat er wellicht een filter aanstaat. "We proberen het, maar ik weet niet hoe ik die moet verwijderen. Mijn assistent is ermee bezig", antwoordt de man, die duidelijk geschrokken is. "Ik ben bereid om door te gaan. Ik ben hier live, ik ben geen kat."