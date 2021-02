Archeologen in Aalst ontdekken middeleeuwse baksteenoven: “Stenen voor de stadsomwalling zijn er gebakken”

De archeologen botsten, naast enkele Romeinse sporen, voornamelijk op vondsten uit de middeleeuwen. Zo werd er onder het Espanadeplein een bijzondere steenoven teruggevonden van meer dan 500 jaar oud. Het gaat om een bouwwerk dat ook gebruikt is om stenen te maken voor de oude stadsmuren.

De opgravingen in Aalst kaderen in de heraanleg van het plein, en de vernieuwing van het rioleringsstelsel rondom het plein. “Om de aanleg en de bouw vlot te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen de opgravingen voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Op die manier blijft de impact op de mobiliteit op het plein tot een minimum beperkt”, laat schepen Karim Van Overmeire (N-VA) in een persmededeling weten.