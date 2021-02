Opnieuw protest in Soedan tegen hoge levenskosten: "Nee tegen hoge prijzen, nee tegen honger"

In het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn er opnieuw boze Soedanezen op straat gekomen om te protesteren tegen de hoge levenskosten. "Nee tegen hoge prijzen, nee tegen honger", riepen demonstranten in Nyala, de hoofdstad van de staat Zuid-Darfoer. Er werden winkels in brand gestoken en er werd met stenen naar de politie gegooid. Volgens de gouverneur van Zuid-Darfoer heeft de politie de "relschoppers die winkels bestormden, uiteen kunnen drijven" en heeft de politie "wapens en munitie" in beslag genomen.



De politie gebruikte traangas tegen de relschoppers en er wordt een avondklok ingesteld vanaf 18 uur (plaatselijke tijd). In de Oostelijke kuststad Port Soedan vielen studenten overheidsgebouwen binnen. En ook in de hoofdstad Khartoem vonden er protesten plaats.

In het land is er schaarste en de prijzen van noodzakelijke levensmiddelen zijn er voor de bevolking enorm hoog. Zo moeten de Soedanezen door de vele tekorten urenlang in de rij aanschuiven voor brood, benzine of geneesmiddelen.

