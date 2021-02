Oud-CVP-minister Luc Dhoore (92) overleden: "Dankbaar voor zijn grote inzet voor ons land"

Oud-minister Luc Dhoore is overleden, zo meldt CD&V-voorzitter Joachim Coens en is ons bevestigd door zijn familie. Dhoore was in de jaren 70 en begin jaren 80 onder meer minister van Volksgezondheid en van Sociale Voorzorg in verschillende CVP-regeringen. Na zijn carrière zette hij zich nog vele jaren in als vrijwilliger in Afrika. Hij is 92 jaar oud geworden.