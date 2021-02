Parket van Veurne rolt internationale bende op die gsm's hackt

De eerste melding kwam bij de politiezone RIHO in Roeselare binnen. Het ging over het zogenaamde sim-swapping. "Dat betekent dat de criminelen via het internet op zoek gaan naar persoonlijke gegevens van hun slachtoffers", zegt commissaris Jean-Marc Lefere. "Aan de hand van die gegevens proberen ze via telecomoperatoren binnen te geraken en een nieuw telefoonnummer te pakken te krijgen. Dat telefoonnummer wordt dan op een gekochte simkaart gezet en vanaf dan heeft de verdachte ook toegang tot een resetpaswoord. Hij kan dan inloggen op allerlei accounts, zoals bankaccounts."

Bij de West-Vlaamse minderjarige werden ook juwelen en luxegoederen in beslag genomen. Europol heeft onder andere ook in de VS verschillende mensen aangehouden.