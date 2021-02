Pater Luc Versteylen (93), stichter van Agalev, overleden aan corona

Pater Luc Versteylen, jezuïet en priester, is vanavond overleden aan corona in het woonzorgcentrum Wommelgheem in Wommelgem. Dat werd bevestigd aan de redactie van Radio 2 Antwerpen. Versteylen raakte bekend vanaf begin jaren '70 als activist, met zijn 'Groene fietsers', en later als stichter van de groene beweging Agalev. Na een paar jaar brak hij met de partij Agalev, en plooide hij zich terug in de Brouwerij van Viersel, waar hij een bezinningsoord van maakte. Hij richtte ook de nieuwe beweging Helaba op, en was bezieler van het witte kinderbos, ter nagedachtenis van vermiste en verongelukte kinderen.