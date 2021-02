PLAN B aflevering #47: wat is rol van universiteit van Louvain-La-Neuve (exact 50 jaar) in succes van 'Wallifornie'? 

In februari 1971 werd in Ottignies de eerste steen gelegd van de universiteit die later de naam Louvain-La-Neuve zou krijgen. Dat was het deel van de Leuvense universiteit dat na door de splitsing ("Walen Buiten!") zou verhuizen. De nieuwe universiteit heeft Wallonië geen windeieren gelegd: de universiteit is een groeipool en in de schaduw daarvan vestigen zich ook start ups en andere kleine ondernemingen. De universiteit van Louvain-La-Neuve past ook perfect in het beeld van de welvarende provincie Waals-Brabant, waar, anders dan in de rest van Wallonië, de liberalen de dominante partij zijn. Alain Gerlache (RTBF) en Ivan De Vadder (VRT NWS) nemen u mee in de onstaansgeschiedenis van de enige stad van België waarvan de eerste steen in de 20ste eeuw werd gelegd.