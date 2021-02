Poolse onafhankelijke media op zwart uit protest tegen nieuwe taks

Ze gaan allemaal op zwart uit protest tegen een geplande taks die de regering wil heffen op reclame-inkomsten van privémedia. Officieel komt de regering met de nieuwe taks door het coronavirus. Het geld vloeit grotendeels naar de gezondheidszorg en naar monumentenzorg.

Maar de privémedia zien in de taks een poging van de regering om de persvrijheid aan te vallen. De extra taks roomt namelijk inkomsten af, inkomsten die broodnodig zijn om goede, kwalitatieve journalistiek te kunnen financieren. In een open brief stellen de privémedia dat die geplande belasting de bedoeling heeft om "hen te verzwakken of om zelfs een deel van hen te laten verdwijnen".

Op het zwarte vlak valt daarom ook "We hebben geen keuze" te lezen, vertelt onze collega Marc Peirs in De wereld vandaag op Radio 1. "Ze hebben geen andere keuze dan om actie te voeren, maar geen keuze slaat op het feit dat de vrije mediakeuze bedreigd is."