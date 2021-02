Radio 1-presentatrice Ruth Joos gaat nieuw boekenprogramma presenteren op Canvas en VPRO

Met Ruth Joos en Wilfried De Jong kan het boekenprogramma rekenen op de ruime ervaring van twee oude rotten in het vak.

Radio presentatrice Ruth Joos is in Vlaanderen al jaren toonaangevend in haar interviews met schrijvers uit binnen- en buitenland. Ze had een eigen cultuurmagazine, is veelgevraagd op literaire festivals en presenteert om de week "De ochtend" het dagelijkse, journalistieke ochtendprogramma van de VRT op Radio 1.

Wilfried de Jong presenteerde al verschillende televisieprogramma’s voor de VPRO waaronder Pakhuis De Jong, Holland Sport en Fotostudio De Jong. Hij was drie jaar de interviewer bij Zomergasten en is één van de vaste presentatoren van Met het Oog op Morgen. Hij schrijft boeken (fictie/non-fictie) en heeft een wekelijkse column in NRC.