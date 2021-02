Regering-De Croo steekt de hand uit naar het parlement: "Willen pandemiewet samen uitwerken"

En volgens De Croo is de aanleiding wel degelijk de vraag die daarover leefde in het parlement. "Zij willen betrokken worden bij een wet die potentieel zeer verregaand zou kunnen zijn als we in de toekomst nog geconfronteerd zouden worden met moeilijke situaties in een pandemie. Het lijkt me ook logisch om voor zo'n nieuwe wet gebruik te maken van de kennis en de expertise die er is bij onze parlementsleden."