Ria verloor haar man bij schaatsongeval: "Op natuurijs moet je altijd opletten voor wakken"

Het ongeval met Leonard gebeurde op een dag als vandaag: een zonnige, ijskoude dag. Het vroor al enkele dagen en hier en daar waren er al plassen dichtgevroren. Ria deed het verhaal op Radio 2 West-Vlaanderen: "We hadden al 5 jaar niet meer geschaatst. We zouden eens testen om dan later te kunnen deelnemen aan Brugge-Sluis. Ik had een bergklimtouw in de rugzak maar Leonard vond het niet nodig om dat mee te nemen op het ijs. Het was toch maar een ondiepe plas in een natuurgebied."

Er zaten die dag nog andere schaatsers op de bevroren weide in de Assebroekse Meersen in Brugge. "We schaatsten maar een klein uurtje. Het was erg kou. Het ijs lag niet goed en het kraakte. Het was eigenlijk maar een kleuterplasje. Mijn man maakte nog enkele rondjes wat verder in de wei. Daar reed hij over een wak en zakte erin. Hij viel voorover op zijn hoofd en brak zijn nek."