IJs Kalmthoutse Heide bijna dik genoeg: "Stewards zullen controleren of iedereen afstand houdt" 

Nu het zo koud blijft, kriebelt het bij velen om op de dichtstbijzijnde waterplas te gaan schaatsen. Op ondiepe plassen en vennen dagen al de eerste schaatsers op, maar op vele plaatsen is het nog te vroeg om veilig het ijs te betreden. Dat is ook het geval in Kalmthout, waar de ijsmeester deze voormiddag de dikte heeft gemeten: "Het ijs is nu 6 centimeter dik. Dat is een voorzichtig begin, al weet ik niet of het een grote massa zal kunnen dragen", zei hij in Het Journaal.

