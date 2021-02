Schaatsen op Bleukensweide in Mechelen dit jaar onmogelijk door hevige regenval: te veel stroming

Op veel plekken moet het nog wat langer vriezen voor er kan geschaatst worden. Bij diepere ­meren moet het ijs zeker 10 à 12 centimeter dik zijn, in ondiep water is dat 6 centimeter. Daar zitten we nog niet aan.

Op de Bleukensweide in Leest bij Mechelen zal het dit jaar al zeker niet lukken, omdat er te veel stroming op het water zit door de hevige regen van de voorbije weken: "Ofwel wordt er dan geen ijs gevormd, ofwel is het van heel slechte kwaliteit om erop te schaatsen", zegt schepen voor Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen). "Mocht het toch bevriezen, dan zullen we zeker borden zetten om te waarschuwen dat het gevaarlijk is."