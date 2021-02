KLAAR: Slut-shaming: waarom hebben we ’t zo moeilijk met (te) sexy vrouwen?

Seksuologe Kaat Bollen heeft te sexy foto’s gepost op haar Instagram om zichzelf nog psycholoog te mogen noemen. Wielrenster Tara Gins zou ploegleidster worden in het mannenwielrennen, tot ze een sensuele fotoshoot deed voor een mannenblad. Weg mooie carrièrekans. En dan was er ook nog de heisa vorig jaar rond de Finse premier Sanna Marin. Die kreeg bakken kritiek omdat ze met een diepe decolleté had geposeerd in een modeblad.

Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van slut-shaming: meisjes of vrouwen die bestempeld worden als slet of hoer omwille van wat anderen beschouwen als seksueel gedrag. Ook naar schatting 1 op 5 Vlaamse tienermeisjes krijgt ermee te maken. Ciska Hoet is directrice van RoSa, het kenniscentrum voor gender en feminisme, en geeft meer tekst en uitleg.