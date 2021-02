Sneeuw en gladde voetpaden: een echte nachtmerrie voor blinden en slechtzienden

Voor iemand die niet goed ziet is oriëntatie via geluid en tast heel belangrijk: "Door een sneeuwtapijt voelen wij het voetpad niet. We voelen geen kiezelstenen of gladde tegels. We tellen straten door de stoepen die we aflopen, en we herkennen een oprit aan de kiezels. We weten bijvoorbeeld dat we thuis zijn als we die steentjes voelen", legt De Coopman uit. "Dat zijn zaken die we nu missen."