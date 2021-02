Sopraan geeft 15 gratis privéconcerten weg op Valentijnsdag: "Normaal in grote operahuizen, nu een klein bezoekje bij de mensen thuis"

Het is de bedoeling dat het zangersduo telkens één nummer zingt aan huis. Ze zullen 15 gelukkige koppels of gezinnen uitloten en aan hen een serenade brengen. De locaties zullen niet op voorhand bekend gemaakt worden om een grote toeloop te vermijden. Over het nummer zelf wil de sopraan ook nog niet veel kwijt. "Maar we kunnen wel al beloven dat we iets heel romantisch zullen brengen, zoals een nummer uit La Bohème of West Side Story", legt van Lammeren uit in Start je Dag op Radio 2 Antwerpen.

Het duo kijkt er alvast naar uit: "We staan normaal samen op de planken van grote operahuizen, maar inmiddels zijn we al bijna een jaar werkloos. Nu kunnen we onze stem toch wat onderhouden en zorgen we met een klein bezoekje bij de mensen thuis voor een spetterende Valentijn!"