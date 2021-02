Speeltuinen in Rillaar blijken in jachtgebied te liggen: "Plaatsen waar kinderen spelen, kunnen toch geen jachtgebied zijn?"

"Sinds enkele jaren kan je op de website Geopunt van de overheid zien waar de jachtgebieden liggen," vertelt onafhankelijk gemeenteraadslid Dries Vandenbroeck. "Ik vroeg me af of mijn tuin ingekleurd was als jachtgebied, dat bleek niet het geval. Maar toen zag ik dat de speeltuin Stapsteen in Rillaar-centrum en ook de speeltuin Speeldernis in Meetshovenbos jachtgebied zijn. Het is toch merkwaardig dat een plek waar kinderen spelen, is ingekleurd als jachtgebied."