Spermabank in Ziekenhuis Oost-Limburg zet werking even "on hold" door coronacrisis

"De spermabank draaide al een tijdje op een laag pitje", zegt woordvoerder Jurgen Ritzen van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de coronacrisis nam het aanbod nog verder af. Er waren nauwelijks nog donoren die zich aanmeldden. We hebben dan beslist de spermabank "on hold" te zetten. We wachten tot na de crisis voor we de spermabank weer opstarten."