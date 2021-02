Steeds meer bejaarde huurders belanden op straat in Gent: "Ze vragen te laat om hulp"

Gemiddeld 1 keer per maand kloppen bejaarden aan bij het OCMW in Gent omdat ze op straat staan. “Vroeger was dat uitzonderlijk, maar de laatste 3 jaar zien we dat steeds meer gebeuren”, zegt schepen van sociale zaken Rudy Coddens (SP.A). “Het zijn meestal mensen die we niet kennen bij het OCMW: nooit hulp gezocht, goede huurders, met vaak een spaarpotje. Maar ze hebben een veel te klein netwerk, en daardoor geraken ze in de problemen.”