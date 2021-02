Terrassen in Gent mogen onbelast blijven staan: “Zo is er meer omzet tijdens de goede maanden”

De terrasbelastingen zorgen in normale tijden voor 600.000 euro aan inkomsten voor de stadskas. Met deze extra steun hoopt Sofie Bracke de Gentse horeca snel terug financieel gezond te krijgen: “Als we letterlijk zorgen voor grotere terrassen, kunnen horecazaken ook meer omzet genereren in de goeie maanden.”

“We willen de horeca heel stevig steunen. Als stadsbestuur beschikken we helaas over weinig instrumenten, maar we willen wel het signaal geven dat we die weinige instrumenten inzetten om onze horeca met volle kracht te steunen”, aldus Bracke