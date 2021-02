Tuchtprocedure opgestart tegen drie hogere officieren in zaak rond Jozef Chovanec

De tuchtprocedures komen er "met het oog op zware tuchtstraffen", zei Verlinden. Maar uit respect voor de rechten van de verdediging geeft de minister geen details over de aard van de vermeende inbreuken of de identiteit van de hogere officieren in kwestie. Volgens onze informatie gaat het onder meer om André Désenfants, de nummer 2 van de politie die intussen een stap opzij heeft gezet, en Danny Elst, directeur van de luchtvaartpolitie, die ondertussen ook opzij is gezet. De derde officier was tijdens het incident hoofd van de luchthavenpolitie in Charleroi.