Twee basisscholen in Ruddervoorde en Koksijde sluiten tijdelijk de deuren door corona-uitbraak

In de gemeentelijke basisschool in Koksijde hebben verschillende leerlingen van 3 verschillende klassen in het lager positief getest op het coronavirus. Het gaat om de Britse variant. Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD): "We willen erger voorkomen en sluiten daarom de kleuter- en lagere afdeling van de school. Ook alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de gemeentelijke gebouwen worden geschrapt tot donderdag. Er is zeker geen reden tot paniek, maar we vragen iedereen om bijzonder waakzaam te zijn."