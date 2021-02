Vaccinatiecentrum Gent klaar om te starten, maar vaccins laten op zich wachten: “Langzame start”

Het vaccinatiecentrum van Gent is gebouwd in een grote ruimte van Flanders Expo. Met verschillende scheidingswanden hebben de organisatoren er een iets knussere plek van proberen maken. “Het is hier een grote zaal, maar we wilden er wel voor zorgen dat het allemaal kleinschalig overkomt”, licht Vandekerkhove toe. “We willen dat het hier knus en aangenaam is zodat de mensen zich veilig voelen. We hebben ook overal een wachtruimte ingericht zodat we kunnen controleren hoe mensen op het vaccin reageren.”

