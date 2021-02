Vanaf het weekend geen verbod meer op buitenschoolse activiteiten in Noord-en Zuid-Limburg

Drie weken geleden besliste de gouverneur, samen met de stadsbesturen van Sint-Truiden en Hamont-Achel en de eerstelijnszones, om buitenschoolse activiteiten te verbieden tot 12 februari. Het verbod gold voor zeven gemeenten in Zuid-Limburg en zes in Noord-Limburg. Gisteren hebben ze beslist om dat verbod niet te verlengen.

Vanaf dit weekend mogen kinderen jonger dan 13 dus weer naar de jeugdbeweging, sportclub of muziekacademie. Eén van de gemeenten waar het verbod was ingesteld, is Hamont-Achel. Ook burgemeester Rik Rijcken (Pro Hamont-Achel) is opgelucht dat de kinderen in zijn gemeente weer wat meer bewegingsvrijheid hebben: "Zo krijgen de kinderen weer wat meer kansen om zich uit te leven en hun stress af te reageren in sport of jeugdbeweging. We moeten ons natuurlijk houden aan de strenge maatregelen die ons nog opgelegd worden, maar we zijn blij dat we die versoepeling nu toch hebben."