Verdere onderhandelingen op weg naar een grote politiezone in Noord-West-Limburg

De negen burgemeesters moeten nu die intentieverklaring ondertekenen. Daarna gaan verschillende werkgroepen aan de slag rond allerlei deelaspecten. Zo moeten nog het financiële plaatje en de praktische kant bekeken worden. En er zijn ook bekommernissen. "Het is duidelijk dat criminaliteit beter kan bestreden worden vanuit een grotere zone, maar we mogen ook de nabije politie niet uit het oog verliezen. Het is belangrijk dat er een goede wijkwerking is en dat het contact met de inwoners goed uitgebouwd is," aldus voorzitter Steven Matheï van de politieraad Kempenland.