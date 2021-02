Verenigingen met kraampje op Rock Werchter hopen dat festival doorgaat: "Financieel én sociaal belangrijk"

"Wij zijn een kookclub, al jaren actief in de regio. En we hebben onszelf De Blauwe Smurfen genoemd omdat we dat origineel vonden", vertelt Dirk Strubbe van de kookclub. "Wij baten normaal een drankstand uit op Rock Werchter, wij tappen pinten voor de festivalgangers en dat doen we al vele jaren. Het is in onze achtertuin, we zijn opgegroeid met het festival. We doen dat samen met heel wat andere verenigingen, in totaal werken er zo'n 10.000 vrijwilligers op Werchter."