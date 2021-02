Verkeerslichten regelen toeloop in vaccinatiecentrum Vilvoorde

Tussen alle mensen die met de voorbereiding bezig zijn, loopt ook een bekend gezicht (ondanks het mondmasker en de coronahaardos): Lodewijk De Witte, oud-gouverneur van Vlaams-Brabant, is algemeen coördinator van het Vilvoordse vaccinatiecentrum. Hij is niet blij met de trage opstart. "We krijgen in het begin veel minder vaccins dan eerst beloofd. Die gaan in de eerste plaats naar de zorgverleners. Tot half maart zullen we met die mensen bezig zijn. Pas daarna komen de 65-plussers aan de beurt en dan de rest van de bevolking. Maar de eerste weken zullen we het dus met een beperkt aantal vaccins moeten doen, zowat 200 per week. Ik hoop dat het daarna sneller kan gaan", aldus De Witte.