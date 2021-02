Voortaan geen auto's meer door natuurgebied Wortel-Kolonie

De barelen zullen vanaf volgende week geplaatst worden aan de Torendreef. Ruiters en landbouwvoertuigen zullen er nog wel door kunnen, zegt Michel Jansen, schepen van milieu- en natuurbeleid in Hoogstraten (N-VA): "Landbouwers zullen tot aan hun gronden geraken, dat is gegarandeerd. Er komen wel sluizen, lage en hoge barelen, zodat paarden en fietsers wel toegang krijgen, maar ander verkeer niet."

Wortel-Kolonie is bijzonder populair bij wandelaars en fietsers: "Er komen duizenden mensen per jaar wandelen en fietsen en er kwamen veel klachten over het verkeer binnen", gaat Jansen voort. "Het is een stiltegebied, het is een natuurgebied dat misschien wel UNESCO-werelderfgoed wordt. Daar moeten we respect voor hebben en dus moeten we gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk buitenhouden."