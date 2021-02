BELUISTER: Topdokter Tessa Kerre over haar twee wetenschapsheldinnen op "Dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap"

Zonder vrouwen zou de wetenschap er de dag van vandaag helemaal anders uitzien. Om de belangrijke rol van vrouwen in de wetenschap te benadrukken is het vandaag de 'Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap'. Eén van de vrouwelijke topwetenschappers in eigen land is topdokter Tessa Kerre. In een podcastreeks van het wetenschappelijke magazine Eos vertelt ze over haar 2 wetenschapsheldinnen: Marie Curie en Jane Davis.