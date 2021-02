Wegenbouwers mogen voorlopig geen vulzand opslaan in grote grindplas in Kinrooi

De Raad van State oordeelde dat de plannen in strijd waren met de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor het gebied. "Daarin staat dat de plas recreatiegebied wordt, na de ontginning. Dat hebben we jaren geleden zo afgesproken. En we willen bij dat plan blijven." Overtollige vulgrond van elders opslaan in de plas, zou de gemeente ook geld kunnen opleveren. Maar dat kan de burgemeester niet overtuigen. "We willen bij het originele plan blijven. Ook al staat er in de vergunning dat er geen vervuilde grond mag gestockeerd worden, toch willen we daar de nodige voorzichtigheid rond inbouwen. Want uit de plas halen de boeren in de zomer water om hun velden te beregenen."