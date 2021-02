Werklozen moeten in coronatijden soms maanden wachten op uitkering: "In totaal meer dan 1.000 keer gebeld"

Werklozen moeten in coronatijden soms maandenlang wachten op hun uitkering. Dat schrijft De Standaard. Uit getuigenissen blijkt dat de achterstand het grootst is bij de Hulpkas, die werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt aan wie geen lid is van een vakbond. De lokale besturen zijn not amused: "Dit zou vermeden kunnen worden als elke instelling doet wat van haar verwacht wordt."