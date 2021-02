Wetteren zoekt nabestaanden van 400 overledenen: “Op zoek naar juiste mensen in bevolkingsregisters”

“Het is belangrijk dat de nabestaanden gevonden worden omdat we hen de kans willen geven om de verantwoordelijkheid voor de graven op te nemen”, gaat Trio verder. “De graven zullen bewaard worden als erfgoed, want het gaat over prachtig versierde graven en familiekelders. Maar als geen enkel familielid vraagt om het graf te verlengen, dan komt het in handen van de gemeente.” Zodra de graven eigendom worden van de gemeente, worden ze hergebruikt, of kunnen mensen zich opgeven als peter of meter.