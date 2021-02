Vorig jaar slechts twee kandidaat- spermadonoren bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campagne om donoren te ronselen

Spermadonoren bieden een oplossing aan koppels waarbij de man weinig of geen zaadcellen produceert, koppels die willen voorkomen dat een genetische afwijking wordt doorgegeven, lesbische paren of alleenstaande vrouwen met een kinderwens.

Er is al langer meer vraag naar donorsperma dan er aanbod is, zegt dr. Ingrid Inion, diensthoofd ZNA Centrum voor Reproductieve Geneeskunde: "In tegenstelling tot bloeddonoren is het aantal zaaddonoren veel beperkter. Door de terugval van het aantal kandidaten de laatste jaren, kan de kinderwens van sommige koppels of alleenstaande moeders in de toekomst moeilijker te vervullen zijn. Om niet afhankelijk te worden van externe commerciële spermabanken, vragen we daarom "zaad voor een mooie daad". Het lijkt een kleine bijdrage, maar het maakt voor heel wat mensen een wereld van verschil."