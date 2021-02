Zeldzaam moment: hermelijn gefilmd in Kampenhout

Jager Pieter Moysons had de hermelijn in de zomer al een paar keer gezien. Maar toen had het dier nog een bruine vacht. In de winter krijgen ze een prachtige witte pels, waar ze vroeger vaak voor werden gedood om koningsmantels te maken. Nu is dat verboden, maar kunnen we dankzij de opname van Pieter toch genieten van zijn verschijning. "Ik had een wildcamera opgesteld omdat hij zich daar al een paar keer had vertoond. En inderdaad. Na een paar dagen, kwam hij tevoorschijn om zijn mooie witte kleed te showen".

De hermelijn komt wel voor in Vlaanderen, maar is erg schuw en laat zich daarom vooral 's nachts zien. "Overdag zal hij ook wel jagen op muizen en ratten, maar verstopt hij zich sneller in de struiken. Dankzij de camera kan je hem uitgebreid zien."