Zuster André, de oudste persoon van Europa, overleeft corona en wordt morgen 117 jaar

Zuster André is de oudste persoon van Frankrijk en voor zover bekend ook de oudste persoon van Europa. Ze woont in de stad Toulon, in het zuiden van Frankrijk. Vorige maand raakte ze besmet met het coronavirus, maar ze is hersteld. En dat vlak voor haar 117e verjaardag, die ze morgen viert.

De zuster, die blind en deels doof is en een rolstoel nodig heeft, testte op 16 januari positief op corona, maar ontwikkelde geen symptomen. Ze ging in quarantaine in het woonzorgcentrum waar ze verblijft, apart van de andere bewoners, en is nu volledig hersteld. En dat vlak voor haar 117e verjaardag, die ze morgen viert.

"Ze heeft heel veel geluk gehad", zegt David Tavella van het woonzorgcentrum Sainte Catherine Labouré aan de krant Var Matin. "Ze stelde mij geen vragen over haar gezondheid, maar wel over wat ze gewoon was. Ze wilde bijvoorbeeld weten of haar eet- en slaaproutines nu zouden veranderen. Ze was niet bang voor de ziekte. Integendeel, ze was erg bezorgd om de andere bewoners."

Bekijk hier de beelden van het gesprek met zuster André: (lees daaronder verder)