300 schapen verhuizen van Averbode naar Diest: "Hier staan ze beschut tegen de koude"

"Het is een hele onderneming om 300 schapen te verhuizen", vertelt Filip Meyersmans, conservator van het natuurgebied Dassenaerde in Diest. "Ze maken deel uit van een grotere kudde van 800 schapen. De dieren worden vooral ingezet in het natuurgebied Bos en Heide in Averbode. Maar we hebben een ander onderkomen gezocht waar ze beschermd staan tegen de kou. Het is ook een plek waar we ze gemakkelijk kunnen bijvoederen, want door de sneeuw kunnen de schapen moeilijker grazen. En we kunnen ze daar ook elke dag vers water geven, want dat is heel erg belangrijk."