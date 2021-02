7 meerderjarigen en 7 minderjarigen opgepakt in verband met rellen in Brussel

Op 13 januari 2021 brak na de betoging onrust uit in de gemeenten Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek. Daarbij werd onder meer brand gesticht, ook in een politiecommissariaat, en tramhaltes en voertuigen op straat raakten beschadigd.

Om de verantwoordelijke op te sporen, sloegen de zes Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel de handen in elkaar. Die samenwerking heeft geleid tot een reeks van 15 huiszoekingen in verschillende gemeenten, in Schaarbeek, Aalst , Verviers , Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en in een aantal Brusselse gemeenten.

Bij die huiszoekingen werden dus 7 meerderjarige verdachten gearresteerd. Vijf van hen werden opgepakt, twee werden in verdenking gesteld maar weer vrijgelaten. Daarnaast werden 7 minderjarige verdachten ter beschikking gesteld van de magistraten van de jeugdafdelingen van de parketten van Brussel, Halle-Vilvoorde, Namen en Verviers, met het oog op een voorleiding bij de jeugdrechters.