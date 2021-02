Lokale contactopsporing Aalst: kennis van de stad en haar bewoners maakt het verschil

Op dit moment bestudeert het team in Aalst een lichte stijging in het aantal plaatselijke besmettingen. “Het is een schommeling. We zoeken nu uit welke variabelen daarin een rol spelen”, vertel dokter Geert De Loof. De Loof is een gepensioneerd huisarts uit deelgemeente Hofstade. De medische achtergrond en de kennis van de stad maakt de lokale contactopsporing in Aalst helemaal anders dan de Vlaamse, centrale contactopsporing. “Wij kunnen verbanden leggen, soms alleen al door naar de adressen te kijken”, vertelt dokter De Loof.