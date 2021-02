Adelheid Byttebier van Groen vol lof over pater Versteylen "Maar ik kreeg de kriebels van de diepste draai"

Luc Versteylen was decennia lang een buitenbeentje door zijn verzet tegen de vluchtigheid van de consumptiemaatschappij. En ook door de vrijheid die hij jongeren gaf om zichzelf en hun lichaam te ontdekken. Hij raakte jongeren door zijn openheid om over seks te praten. Hij ontwikkelde een heel eigen taal om daar over te praten. Seks hebben was “innig zijn”, penetratie heette bij hem "de diepste draai nemen", en masturberen werd “hemelen".

Bij Adelheid Byttebier zat hij daarmee aan het verkeerde adres. "Heel dat gedoe gaf me kriebels. Wij lachten daar zelfs mee. Maar het bracht wel pit in de partij." In 2011 werden Luc Versteyelen en zijn levensgezellin beschuldigd van seksueel misbruik. Ze ontkenden de feiten en het kwam uiteindelijk niet tot een rechtszaak, omdat de feiten verjaard waren. Byttebier: "Iedereen kan een fout maken, maar ik heb geen flauw idee van wat daar van aan is. Ik kan Luc alleen maar appreciëren voor wat hij gedaan heeft voor onze partij."