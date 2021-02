Buurtcomité Beitem hoopt na een strijd van tien jaar dat uitbreiding kippenbedrijf er definitief niet komt

Op 8 februari vernietigde de Raad van State voor de derde maal de milieuvergunning voor de uitbreiding. Intussen is er een nieuwe minister van Omgeving, Zuhal Demir. Zij krijgt 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Vreemd genoeg zegt Rik Masil van het buurtcomité dat er op dit moment eigenlijk geen kippen meer zijn in Beitem. Misschien is dat stilte voor de storm, want de uitbreidingsplannen zijn er nog: "Wij weten maar al te goed welke hinder de 110.000 kippen veroorzaakten en hopen dat het advies van de Raad van State wordt gevolgd, en niet zoals de vorige twee keren door de minister wordt vernietigd. Je mag niet vergeten dat de zuidwestenwind boven die 160.000 kippen, geur en stof zal verspreiden over het wooncentrum van Beitem, met toch een 300-tal gezinnen. Dat is niet niks."