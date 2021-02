Belgische economie in tweede helft 2022 weer even groot als voor corona, voorspelt Europese Commissie

Sneller dan eerder verwacht zou het Europese bruto binnenlands product (de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar geproduceerd worden) in de loop van 2022 opnieuw het niveau kunnen bereiken dat het voor de coronacrisis had.

Voor België voorspelt de Commissie een heropleving van 3,9 procent dit jaar, (3,8 procent in de hele eurozone) en 3,1 procent (3,8 procent in de eurozone) in 2022. (Lees verder onder de grafiek.)