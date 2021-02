Bezorgdheid over vacci-taxi: "Zullen enkel goedkoopste taxi's mensen naar vaccinatiecentra mogen brengen?"

In het Hageland wordt het project vacci-taxi uitgewerkt. Inwoners van negen gemeenten die niet goed te been zijn of die geen wagen hebben, kunnen met een taxi naar het vaccinatiecentrum. De gemeenten, waaronder Tienen, Landen en Zoutleeuw, hebben ondertussen offertes binnen gekregen van verschillende taxibedrijven. Maar de taxichauffeurs uit de regio zijn er niet helemaal gerust in, dat zij ingeschakeld zullen worden als vacci-taxi.