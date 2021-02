Bij KRC Genk eten ze vandaag appeltaart na winst tegen Sint-Truiden in de Beker van België

"Het was geen match met veel kansen", zegt trainer John van den Brom van KRC Genk, "maar uiteindelijk is de zege dik verdiend. Het is misschien jammer dat we tot de 86e minuut moeten wachten, al maakt dat de pret eigenlijk nog groter. Het was belangrijk om te winnen én vertrouwen op te doen met het oog op de competitie. Ik ga ervan uit dat we dit morgen vieren met appeltaart. Al lust ik zelf alle soorten taart", lacht van den Brom.

De traditie wil dat winst tegen Sint-Truiden bij Genk gevierd wordt met appeltaart. Bij Genk noemen ze de Truienaren namelijk "appelboeren". Bij STVV worden de Genkenaren dan weer "smurfen" genoemd en daar eten ze dan ook smurfentaart bij winst in een bekerduel.