Brandweer Brussel redt hond uit bevroren vijver in Neerpede

Vanmiddag heeft de Brandweer van Brussel een hond van het Japanse ras Akita inu uit een bevroren vijver in Neerpede gered. De hond was een vogel aan het achtervolgen toen het dier door het ijs zakte. Walter Derieuw van de Brandweer van Brussel: "Het dier kon heelhuids aan wal gebracht worden en is met een lichte onderkoeling overgebracht naar het dierenasiel van Veeweyde. De eigenaar van de hond van twee jaar oud was blijkbaar niet ter plaatse. We hadden een duikploeg, een MUG en een ziekenwagen ter plaatse gevraagd om, in geval van nood, ons personeel dadelijk te kunnen bijstaan."